Un evento sismico nei Campi Flegrei

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 ha colpito l’area dei Campi Flegrei, precisamente nel comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli. L’evento sismico è stato localizzato dall’Osservatorio vesuviano, che fa parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). L’epicentro è stato individuato a una profondità inferiore a 1 km, il che ha reso la scossa avvertita chiaramente dalla popolazione locale.

Dettagli sulla scossa e la sua percezione

La scossa, avvenuta in un contesto di sciame sismico attivo nell’area, ha suscitato preoccupazione tra i residenti, ma fortunatamente non sono stati segnalati danni a persone o cose. Gli esperti avvertono che eventi sismici di questo tipo sono relativamente comuni nei Campi Flegrei, una zona caratterizzata da intensa attività vulcanica e sismica. La popolazione è stata invitata a mantenere la calma e a seguire le indicazioni delle autorità locali.

Il contesto sismico dei Campi Flegrei

I Campi Flegrei sono noti per la loro attività vulcanica e sismica, con una storia di eruzioni e terremoti significativi. La zona è monitorata costantemente dagli esperti, che utilizzano tecnologie avanzate per rilevare e analizzare i movimenti della terra. Questo recente evento sismico si inserisce in un quadro più ampio di attività geologica che caratterizza l’area, rendendo fondamentale la sorveglianza continua per garantire la sicurezza della popolazione.