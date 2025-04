Un drammatico incidente frontale tra due auto si è verificato oggi, 18 aprile, intorno alle 12:30, a Salò, in via Europa.

Un grave incidente frontale ha scosso Salò oggi, 18 aprile, intorno alle 12:30. In via Europa, due automobili si sono scontrate frontalmente, causando il ferimento di più persone, tra cui tre bambini. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando per determinare le cause precise dell’incidente, mentre il traffico nella zona è stato pesantemente influenzato.

Terribile incidente frontale tra auto

Un tragico incidente stradale ha avuto luogo oggi, 18 aprile, intorno alle 12:30 a Salò, in via Europa. Per cause ancora da chiarire, due auto, una Fiat 500 e una Bmw, si sono scontrati frontalmente. Le vittime principali sono i passeggeri di una delle auto, che trasportava tre bambini e un adulto, presumibilmente lo zio dei piccoli.

Durante le operazioni di soccorso, la strada è stata completamente chiusa al traffico. La polizia locale ha bloccato la direttrice Tormini-Desenzano, deviando i veicoli nel centro di Salò, con notevoli disagi alla circolazione.

L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno: sul luogo dell’incidente sono intervenuti tre ambulanze, provenienti da Garda, Roè Volciano e Valtenesi, insieme a un’automedica. La chiusura della strada ha permesso alla polizia di svolgere i rilievi e di agevolare le operazioni di soccorso.

Terribile incidente frontale tra auto: ricoverate d’urgenza due bambine

L’incidente ha avuto un impatto devastante: quattro persone sono rimaste ferite e sono state estratte dalle lamiere della BMW su cui viaggiavano dai vigili del fuoco. Tra i feriti ci sono due bambine di 11 e 8 anni, e un bambino di 6 anni.

Secondo le prime indiscrezioni, la più grande avrebbe subito un trauma cranico ed è stata trasportata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, mentre la bambina di 8 anni, con un trauma cranico e al volto, è stata ricoverata in codice rosso. Fortunatamente, entrambe non sarebbero in pericolo di vita.

In codice giallo sono stati portati all’ospedale di Desenzano un bambino di 6 anni e un uomo di 39 anni.