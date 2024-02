Terzo mandato: Pd, 'noi pronti a confronto, ma tocca a governo chiarirsi'**

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – "Se e quando, il Governo tornerà a fare il governo e la maggioranza si sarà chiarita al proprio interno, il Pd è pronto a misurarsi sul merito". Così Davide Baruffi, responsabile Enti Locali Pd, commentando l’esito dell’incontro del gruppo di lavoro.

"Come abbiamo deciso in direzione, ci sono due punti da cui ripartire: il primo è superare la frammentazione dei regimi che il decreto sta creando tra comuni piccoli, medi e grandi: siamo al paradosso di piccoli comuni che non avranno più limiti di mandato, comuni medi che ne avranno tre e comuni grandi che si fermeranno a due mandati: un caos incomprensibile. Il secondo punto è ripristinare un equilibrio tra numero dei mandati e funzioni dei consigli. Noi stiamo lavorando su questo ma tocca a Governo e maggioranza chiarire cosa intendono fare".