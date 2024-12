Test di sicurezza per il Giubileo: misure straordinarie in atto

Domani si svolgerà un test delle misure di sicurezza in vista del Giubileo, con particolare attenzione agli eventi in Vaticano.

Preparativi per il Giubileo: un test cruciale

Domani, in occasione della festività dell’Immacolata Concezione, si svolgerà un importante test delle misure di sicurezza predisposte per il Giubileo. Questo evento, che vedrà la partecipazione di Papa Francesco, richiede un’attenzione particolare da parte delle autorità competenti. La Questura di Roma, insieme a tutte le Forze di Polizia, ha pianificato una serie di servizi mirati per garantire la sicurezza degli eventi in programma, in particolare quelli che si svolgeranno in Vaticano e a Piazza di Spagna.

Misure di sicurezza potenziate

Le misure di sicurezza non si limiteranno solo agli eventi religiosi, ma si estenderanno anche alle aree turistiche e religiose più frequentate della capitale. In particolare, saranno attuati servizi di controllo nelle zone ad alta affluenza, come il Tridente, che include il centro storico e le direttrici che portano a Piazza di Spagna. Anche la zona del Vaticano, e in particolare Piazza San Pietro, sarà oggetto di un monitoraggio intensificato. Queste misure sono state discusse in un tavolo tecnico presso la Questura, dove sono stati analizzati i dettagli operativi per garantire la massima sicurezza.

Prevenzione dei reati contro il patrimonio

Un aspetto fondamentale delle misure di sicurezza riguarda la prevenzione dei reati contro il patrimonio, che statisticamente colpiscono i turisti. Le autorità hanno previsto un potenziamento dei servizi presso le stazioni della metropolitana che servono le aree interessate dagli eventi dell’8 dicembre. Questo è stato fatto in risposta agli indirizzi forniti dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’obiettivo è garantire che i visitatori possano godere degli eventi senza preoccupazioni, contribuendo così a un’atmosfera di festa e sicurezza.