Torino: armato di coltello tenta di aggredire clienti esercizio pubblico, arrestato

Torino, 01 lug. – (Adnkronos) – Armato di coltello da cucina ha tentato di aggredire, apparentemente senza motivo, alcuni clienti di un esercizio pubblico pomeriggio il 37 enne originario della bassa Valsusa arrestato ieri dai carabinieri a Sestriere, in alta Valle Susa. L’uomo, alla vista dei militari, ha lasciato a terra il coltello ma ha opposto resistenza ai carabinieri che dopo averlo immobilizzato lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e poi lo hanno poi condotto in carcere a Torino in attesa del rito direttissimo