Torino: Bonelli a Piantedosi, 'non rida, quando parlo no sorrisini'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – "Eviti di ridere, ministro. Non posso pensare che quando parlo qualcuno faccia sorrisini, non lo consento né a lei né a Meloni". Lo dice Angelo Bonelli in aula alla Camera rivolgendosi al ministro Matteo Piantedosi. Anna Ascani, presidente di turno, richiama il leader Avs a rivolgersi alla presidenza. "Presidente, allora richiami anche il ministro".
