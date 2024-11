Un incidente drammatico

A Bologna, un tragico incidente ha scosso la comunità locale. Una donna tunisina, incinta di sei mesi, si trovava al quarto piano di un edificio quando ha avuto un malore. Mentre parlava con alcuni vicini affacciata alla finestra, il suo bambino di un anno e mezzo le è scivolato dalle braccia, precipitando per oltre dieci metri. Nonostante la gravità della situazione, il piccolo è stato trovato cosciente e respirante al momento dell’arrivo dei soccorsi.

Le condizioni del bambino

Il bambino è stato immediatamente trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna, dove attualmente si trova in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. È stato indotto in coma farmacologico per monitorare le sue condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si sarebbe salvato grazie al fatto che non ha sbattuto la testa durante la caduta. Un vicino di casa ha anche praticato le manovre di rianimazione, contribuendo a mantenere il bambino stabile fino all’arrivo dei medici.

Indagini in corso

Le autorità stanno indagando sull’accaduto per lesioni gravissime, ma al momento non ci sono indagati. Gli agenti della polizia, che hanno raccolto testimonianze da parte dei vicini, stanno cercando di ricostruire esattamente cosa sia successo. La donna, dopo aver recuperato dal malore, è stata vista in stato di shock, mentre i vicini esprimono la loro solidarietà e preoccupazione per la famiglia coinvolta in questa drammatica vicenda.