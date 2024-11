Tragedia a Botricello: madre e figlia coinvolte in un dramma familiare

Un dramma inaspettato

La comunità di Botricello, un piccolo comune in provincia di Catanzaro, è stata scossa da un tragico evento che ha coinvolto una madre e la sua bambina di sette anni. La piccola è caduta dalla finestra della casa famiglia dove viveva con la madre, riportando gravi ferite. La donna, dopo aver accompagnato la figlia in ospedale, ha compiuto un gesto estremo lanciandosi nel vuoto dal quinto piano dell’edificio. Questo dramma ha lasciato un segno indelebile nella comunità, che si interroga sulle cause di un simile evento.

Le circostanze della caduta

Secondo le prime ricostruzioni, la bambina si trovava nella loro stanza al secondo piano della struttura quando, per motivi ancora da chiarire, è caduta. I soccorsi sono stati tempestivi, ma la piccola ha riportato diverse fratture, tra cui una facciale e una frattura del femore sinistro, oltre a un trauma toracico significativo. Attualmente, la bimba è stata trasferita in terapia intensiva e la sua prognosi resta riservata. Le autorità stanno indagando per comprendere le dinamiche di questo tragico incidente.

Il gesto disperato della madre

La madre, una donna di 30 anni, ha reagito in modo drammatico alla situazione. Dopo aver portato la figlia in ospedale, ha deciso di togliersi la vita. Questo gesto ha lasciato i soccorritori e i medici senza parole, poiché non c’era alcun segnale evidente di un tale atto. Le indagini sono ora in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Sellia Marina e della Squadra mobile di Catanzaro, che stanno cercando di ricostruire i momenti precedenti alla caduta e al suicidio.

Un contesto difficile

Madre e figlia erano ospiti della casa famiglia di Botricello da circa due anni, provenienti da un comune dell’entroterra catanzarese. La struttura, che offre supporto a famiglie in difficoltà, si trova ora al centro dell’attenzione, con interrogativi su come sia stato possibile che una situazione così tragica si sia verificata. La comunità è in lutto e si stringe attorno alla piccola, sperando in una pronta guarigione e cercando di capire come prevenire simili tragedie in futuro.