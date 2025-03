Tragedia a Cagliari: ritrovato il corpo di una giovane donna

Il cadavere di Manola Mascia recuperato in mare, ricerche in corso per il fidanzato

Il ritrovamento del corpo

Mercoledì, la Guardia costiera ha recuperato il cadavere di una donna di 28 anni, Manola Mascia, nelle acque di Cala Fighera, a Cagliari. L’allerta è scattata grazie a un escursionista che ha avvistato il corpo galleggiante. Immediatamente, una motovedetta della Capitaneria di porto è intervenuta per portare il cadavere al molo del porto di Cagliari, dove sono giunti anche il medico legale Roberto Demontis e la polizia scientifica.

Le indagini in corso

Accanto al corpo di Mascia è stato rinvenuto un borsello contenente il portafoglio e i documenti del fidanzato, Paolo Durzu, 32 anni, scomparso da martedì. Le autorità ipotizzano che i due fossero insieme al momento della tragedia. La squadra mobile della Questura di Cagliari sta lavorando per ricostruire i dettagli dell’episodio e non esclude alcuna pista. Dall’esame del medico legale, sono emerse ferite compatibili con una caduta dagli scogli.

Le difficoltà nelle ricerche

Le ricerche di Durzu sono complicate dalle avverse condizioni meteo, con onde alte un metro e mezzo e vento a 25 nodi da sud-est. Finora, non sono state trovate tracce del giovane né in mare né sulla spiaggia. La squadra mobile, coordinata da Davide Carboni, ha lavorato incessantemente durante la notte per rintracciare Durzu, ma senza successo. La coppia, fidanzata da tempo, si era allontanata insieme martedì, e il loro mancato rientro aveva destato preoccupazione tra le famiglie.

Il contesto familiare e sociale

Le famiglie di Manola e Paolo, preoccupate per il mancato rientro dei due giovani, hanno immediatamente allertato le autorità. Secondo quanto emerso, i rapporti tra i due erano buoni e non vi erano segnali di conflitto. La comunità locale è scossa da questa tragedia, e le indagini continuano per chiarire la dinamica degli eventi. La speranza è che le ricerche possano portare a notizie positive riguardo al fidanzato scomparso.