Un drammatico evento a Cefalù

Una tragedia ha colpito la tranquilla località di Cefalù, in provincia di Palermo, dove quattro turisti sono stati trovati intossicati da monossido di carbonio all’interno di una villa. Il tragico incidente ha portato alla morte di Jonathan Feierabend, un uomo di 36 anni, mentre gli altri tre membri del gruppo sono stati trasportati d’urgenza in ospedale per ricevere cure specialistiche. Le loro condizioni sono gravi e richiedono trattamenti in camere iperbariche.

Le cause dell’intossicazione

Secondo le prime indagini, l’intossicazione sarebbe stata causata dalle esalazioni di fumi tossici provenienti da un camino, che era ancora pieno di fumo al momento dell’intervento dei vigili del fuoco. Le autorità stanno indagando per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. È probabile che la brace accesa abbia generato un accumulo di monossido di carbonio, un gas inodore e letale, che ha messo in pericolo la vita dei turisti.

Il soccorso e le condizioni dei feriti

I tre turisti sopravvissuti, tutti di nazionalità tedesca, sono stati identificati come Katharina Feierabend, di 34 anni, Elmo Pargmann, di 63 anni, e Patrizia Pargmann, di 60 anni. Sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di Partinico e Cefalù, dove ricevono le cure necessarie. La comunità locale è sotto shock per l’accaduto, e molti si stanno mobilitando per offrire supporto ai familiari delle vittime. Questo incidente mette in evidenza l’importanza della sicurezza nelle abitazioni, specialmente quando si utilizzano stufe e camini durante i periodi di freddo.