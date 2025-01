Il dramma di una madre in difficoltà

La recente tragedia avvenuta a Genova ha scosso l’opinione pubblica e sollevato interrogativi sul sistema di protezione delle famiglie in difficoltà. Una donna albanese, in preda a un forte stato di ansia e preoccupazione per l’affidamento dei suoi quattro figli, ha deciso di togliersi la vita gettandosi dalla finestra della sua abitazione. Questo gesto estremo è avvenuto in un contesto di separazione dal marito, un procedimento legale che, secondo quanto emerso, alimentava le sue paure riguardo al futuro dei bambini.

La separazione e le sue conseguenze

Il giudice Domenico Pellegrini ha chiuso la causa di separazione, affidando i quattro figli al padre, il quale ha mantenuto la potestà genitoriale. La donna, già in uno stato di ansia, temeva che la causa potesse concludersi con l’affidamento dei bambini all’ex marito. Questo scenario ha contribuito a creare un clima di tensione e disperazione, culminato nella tragica decisione della madre. La situazione mette in luce la fragilità di molte famiglie che si trovano ad affrontare conflitti legali e personali, spesso senza il supporto adeguato.

Un’indagine in corso

La morte della donna ha aperto un fascicolo penale, con l’ipotesi di istigazione al suicidio. Le indagini sono ancora in corso e si attende di ascoltare la sorella della vittima, che ha tentato di seguire le orme della sorella gettandosi dalla finestra, ma è sopravvissuta. Attualmente ricoverata all’ospedale San Martino, la donna non è ancora a conoscenza della morte della sorella. Gli investigatori, coordinati dal pm Luca Monteverde, stanno cercando di ricostruire gli eventi di quel giorno tragico, per comprendere meglio le dinamiche che hanno portato a questa perdita devastante.