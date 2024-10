Tragica morte di una dodicenne colpita da un treno in un passaggio a livello non attivo

È deceduta in serata presso l’ospedale di Padova la dodicenne che nel pomeriggio era stata colpita da un treno in un passaggio a livello non attivo. La notizia proviene da fonti mediche.

Trasportata al pronto soccorso della pediatria locale intorno alle 15, la giovane paziente è stata accolta in condizioni critiche a causa di traumi multipli. Purtroppo, le sue condizioni non hanno consentito di procedere a interventi chirurgici. Nonostante gli sforzi dei medici per tentare di salvarla, la ragazzina ha subito un arresto cardiaco verso le 22, senza possibilità di recupero.