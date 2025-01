La scoperta del corpo

La città di Perugia è scossa dalla tragica notizia della morte di Andrea Prospero, un giovane studente universitario di vent’anni originario di Lanciano. Il suo corpo è stato rinvenuto in un appartamento situato nel centro della città, dopo che la questura ha ricevuto una segnalazione riguardante la sua possibile presenza. Gli agenti, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti e hanno trovato il cadavere del ragazzo, che non dava notizie di sé dal 24 gennaio.

Indagini in corso

Le prime informazioni raccolte dagli inquirenti non hanno evidenziato segni di violenza sul corpo di Andrea. Tuttavia, per chiarire le cause del decesso, è stata disposta un’autopsia dalla procura di Perugia. Gli accertamenti sono ancora in corso, ma è già stato escluso un omicidio. Andrea viveva in un ostello da alcuni mesi, ma è stato trovato morto in un appartamento che aveva affittato tramite un’agenzia di affitti brevi circa venti giorni fa.

Elementi da analizzare

All’interno della camera sono stati rinvenuti diversi farmaci e alcuni telefoni cellulari, che ora sono al vaglio degli inquirenti. Non sono stati riscontrati segni di effrazione sulla porta d’ingresso, il che solleva interrogativi sulle circostanze della sua morte. La comunità universitaria è in lutto e si interroga su come sia potuto accadere un simile evento, mentre gli amici e i familiari di Andrea attendono risposte.