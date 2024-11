Un dramma che scuote la comunità

La tragica morte di una ragazza di 15 anni a Piazza Armerina ha scosso profondamente la comunità locale. La giovane, trovata impiccata a un albero nel giardino di casa, ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari. La madre, in lacrime, rifiuta l’idea del suicidio e chiede giustizia per la figlia, convinta che ci sia qualcosa di più dietro a questa tragedia. “Voglio giustizia per la mia bambina”, ripete, mentre i dettagli della vicenda emergono lentamente.

Le circostanze della morte

Secondo quanto riportato, la ragazza era in ginocchio e legata con due giri di corda attorno al collo, al ventre e alle ginocchia. La porta di casa era aperta e la sua stanza presentava segni di disordine. Questi elementi hanno sollevato dubbi sulla dinamica dell’accaduto, spingendo la polizia a indagare su possibili istigazioni al suicidio. Il fascicolo è stato trasferito alla Procura dei Minorenni di Caltanissetta, suggerendo un possibile coinvolgimento di coetanei nella vicenda.

La reazione della famiglia e degli amici

La famiglia della ragazza è determinata a scoprire la verità. La sorella maggiore ha dichiarato: “Non è un gesto volontario. Era una ragazza gioiosa, piena di vita e di sogni. C’è qualcosa di più cattivo che qualcuno ha cercato di nascondere”. Le indagini si concentrano anche su voci che circolano riguardo a foto intime della giovane, che potrebbero aver alimentato conflitti tra coetanei. La ragazza, infatti, avrebbe avuto una discussione accesa con una compagna di scuola, che l’avrebbe accusata di aver avuto una relazione con il suo ex ragazzo.

Indagini in corso e autopsia programmata

Il procuratore dei minori di Caltanissetta, Rocco Cosentino, ha dichiarato che le indagini proseguono in tutte le direzioni. È prevista un’autopsia per il 13 novembre, che potrebbe fornire ulteriori elementi utili per chiarire le circostanze della morte. Nel frattempo, la comunità di Piazza Armerina si stringe attorno alla famiglia della giovane, in attesa di risposte e giustizia.