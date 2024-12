Una tragedia ha scosso la comunità di San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro, dove due giovani ragazze hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando l’auto su cui viaggiavano ha sbandato, uscendo di strada. Le vittime, di cui una era minorenne, erano a bordo con altri tre ragazzi, che fortunatamente sono riusciti a mettersi in salvo.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Vigili del Fuoco, l’auto, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo e si è schiantata. I tre giovani che sono riusciti a uscire dall’abitacolo hanno assistito impotenti alla scena drammatica: poco dopo, il veicolo ha preso fuoco, rendendo impossibile ogni tentativo di soccorso per le due ragazze rimaste intrappolate.

Il dolore della comunità

La notizia ha colpito profondamente la comunità locale, che si è stretta attorno alle famiglie delle vittime. Molti residenti hanno espresso il loro cordoglio e la loro incredulità per quanto accaduto. “È una tragedia che ci lascia senza parole”, ha dichiarato un vicino di casa, visibilmente scosso. La perdita di giovani vite in circostanze così tragiche suscita sempre una profonda riflessione sulla sicurezza stradale e sulle responsabilità di tutti gli utenti della strada.

Indagini in corso

Le autorità competenti stanno indagando sull’incidente per chiarire le cause che hanno portato a questa drammatica situazione. Si stanno raccogliendo testimonianze e prove per comprendere se ci siano stati fattori esterni, come condizioni meteorologiche avverse o comportamenti imprudenti, che possano aver contribuito all’accaduto. Nel frattempo, la comunità si prepara a dare l’ultimo saluto alle due giovani, un momento che si preannuncia carico di emozione e dolore.