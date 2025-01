Tragedia a Torrette di Ancona: due coniugi perdono la vita in un incidente st...

Tragedia a Torrette di Ancona: due coniugi perdono la vita in un incidente st...

Un tragico incidente stradale

Questa mattina, un incidente stradale ha scosso la comunità di Torrette di Ancona, portando via la vita di due coniugi, Lucia Manfredi e Duca Diego. La coppia, conosciuta e rispettata nella parrocchia di San Nicolò a Fabriano, stava uscendo di casa quando è avvenuto il drammatico schianto. La dottoressa Manfredi, attesa al lavoro presso l’ospedale di Torrette, non è mai arrivata, lasciando un vuoto incolmabile nella vita del loro giovane figlio, Alessandro, di soli dieci anni.

La dinamica dell’incidente

Le prime ricostruzioni dell’incidente indicano che la dottoressa Manfredi potrebbe essere stata alla guida della sua auto, una Panda, quando è stata colpita da una Bmw. L’impatto è stato così violento da sbalzarla all’esterno del veicolo, mentre il marito, che si trovava nei pressi della fermata del bus, è stato travolto. La Bmw, dopo aver colpito i coniugi, ha continuato la sua corsa, urtando una Lancia Ypsilon in sosta e piegando un palo della luce, prima di fermarsi a circa cento metri di distanza.

Indagini in corso e messaggi di cordoglio

Le autorità hanno avviato un’inchiesta per omicidio stradale, mentre il conducente della Bmw è stato sottoposto a controlli sanitari, risultando negativo all’alcoltest. La comunità è in lutto e diversi messaggi di cordoglio sono stati pubblicati sui social media. La parrocchia di San Nicolò ha espresso il proprio dolore per la perdita di due membri così cari, sottolineando l’impatto devastante che questa tragedia ha avuto sulla famiglia e sull’intera comunità. Anaao Assomed, l’associazione di cui la dottoressa Manfredi era iscritta, ha anch’essa espresso le proprie condoglianze, evidenziando il contributo professionale della dottoressa nel settore sanitario.