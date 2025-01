Un tragico incidente a Trieste

Ieri sera, un drammatico episodio ha scosso la città di Trieste, dove una fuga di monossido di carbonio ha portato alla morte di un turista austriaco di 60 anni e ha intossicato altre dieci persone. L’incidente è avvenuto in uno stabile situato in via Crispi, nel cuore della città, in più appartamenti adibiti a bed and breakfast. La vittima, insieme alla moglie, si trovava al terzo piano dell’edificio, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per soccorrere i residenti.

Intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia

Le operazioni di soccorso sono state complesse. I Vigili del fuoco hanno dovuto accedere all’appartamento della vittima attraverso il quarto piano, utilizzando un’autoscala per entrare dalle finestre. Durante l’intervento, sono stati riscontrati livelli pericolosi di monossido di carbonio anche in altri appartamenti dello stabile. Solo la moglie della vittima è stata ricoverata all’ospedale di Cattinara, mentre gli altri intossicati hanno riportato ferite meno gravi. Per motivi di sicurezza, l’intero edificio è stato evacuato.

Cause e indagini in corso

Un aspetto inquietante emerso dall’incidente è che nell’appartamento in cui è stata trovata la vittima non risultano impianti a gas, il che solleva interrogativi sulle cause della fuga di monossido. I Vigili del fuoco hanno programmato un nuovo sopralluogo per oggi, mentre la Polizia è intervenuta per avviare le indagini necessarie. La comunità locale è in stato di shock per quanto accaduto, e si attende un chiarimento sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.