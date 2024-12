Un pomeriggio tragico ad Aprilia

Nel pomeriggio di ieri, la quiete di Aprilia, un comune in provincia di Latina, è stata spezzata da un drammatico incidente che ha portato alla morte di una donna anziana e della sua nipotina di 13 anni. L’esplosione di una bombola di gas all’interno di una villetta bifamiliare in via Apollo ha causato il crollo parziale dell’edificio e un incendio devastante. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno estratto il marito della donna, gravemente ferito, dalle macerie.

Le cause dell’esplosione

Secondo le prime indagini, l’esplosione si sarebbe verificata intorno alle ore e sarebbe stata provocata da una bombola di GPL, utilizzata per il riscaldamento dell’abitazione. La deflagrazione ha avuto effetti devastanti, causando il crollo di un muretto e parte della struttura, che ha portato a un incendio di grandi dimensioni. I residenti della zona hanno riferito di aver udito un forte boato, avvertito anche a diversi chilometri di distanza.

Interventi e soccorsi

Immediato è stato l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco, che sono arrivate dal distaccamento di Aprilia e dal comando provinciale di Latina. Gli uomini, coordinati dal comandante Piergiacomo Cancelliere, hanno lavorato senza sosta per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Purtroppo, per la donna e la nipote non c’è stato nulla da fare. Il nonno, estratto vivo ma in condizioni critiche, è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Indagini in corso

La polizia locale di Aprilia e i carabinieri del reparto territoriale, guidati dal tenente colonnello Paolo Guida, sono intervenuti per coordinare le operazioni di soccorso e avviare le indagini necessarie a ricostruire le circostanze dell’incidente. La comunità è scossa da questo tragico evento, che ha colpito una famiglia e ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva della zona.