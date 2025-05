Milano, un pomeriggio di sole, il Duomo brulicante di turisti e famiglie in visita. Ma in un attimo, la gioia si trasforma in shock. Un giovane si è lanciato dalla terrazza del monumento simbolo della città, lasciando dietro di sé una scia di incredulità e dolore. Questo tragico evento ha colpito profondamente i presenti, che hanno assistito impotenti a una scena straziante.

Testimonianze di chi era presente

“Eravamo in fila intorno alle 13, ci ha colpito questo ragazzo che aveva indosso la sciarpa, non parlava con nessuno, c’erano molte famiglie”, racconta una coppia di turisti. La loro testimonianza mette in luce la normalità di quel momento, interrotta bruscamente da un gesto disperato. La terrazza del Duomo, solitamente luogo di meraviglia e contemplazione, si è trasformata in un palcoscenico di tragedia.

La reazione dei turisti e delle autorità

Subito dopo il tragico evento, l’ambulanza è giunta sul posto, ma per il giovane non c’era più nulla da fare. “Quando poi siamo scesi abbiamo saputo del suicidio e abbiamo ricollegato quanto accaduto, dopo aver visto la foto del ragazzo”, continuano a raccontare i turisti, visibilmente scossi. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando reazioni di incredulità e tristezza tra i visitatori.

Un gesto che solleva interrogativi

Questo episodio drammatico riporta alla luce un tema delicato: la salute mentale e il disagio giovanile. In un contesto di bellezza e cultura, come quello del Duomo di Milano, un gesto così estremo fa riflettere su quanto possa essere fragile la vita. Le autorità e le associazioni locali sono chiamate a intervenire per sensibilizzare e supportare chi vive momenti di crisi.

La tragedia al Duomo non è solo un evento isolato, ma un richiamo a una maggiore attenzione verso il benessere psicologico, soprattutto tra i giovani. È fondamentale creare spazi di ascolto e supporto, affinché gesti simili non si ripetano mai più.