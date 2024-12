Una tragedia inaspettata

La morte di Andreea Mihaela Antochi, una giovane madre di origine romena, e del suo neonato, Sasha Andrei, avvenuta al Policlinico San Matteo di Pavia, ha scosso l’opinione pubblica e sollevato interrogativi sulla sicurezza delle procedure sanitarie in ambito ostetrico. La donna, 30 anni, è deceduta durante il parto, e le prime indagini suggeriscono che un’embolia da liquido amniotico potrebbe essere stata la causa scatenante di questa tragedia.

Indagini in corso

La Procura di Pavia ha avviato un’inchiesta per fare luce su quanto accaduto. L’avvocato di Florin Catalin Lovin, marito di Andreea, ha nominato esperti del settore, tra cui un ginecologo e un medico legale, per assistere all’autopsia programmata per il 23 dicembre. Gli inquirenti stanno esaminando i documenti sanitari e identificando il personale medico e infermieristico presente durante la notte fatale, con l’ipotesi di reato che include l’omicidio colposo e la responsabilità colposa per morte in ambito sanitario.

La notte della tragedia

Secondo le informazioni disponibili, Andreea si era presentata al pronto soccorso del Policlinico il 12 dicembre, lamentando dolori, ma era stata rimandata a casa. Solo il 15 dicembre, dopo un aggravamento della situazione, è tornata in ospedale per un’induzione al parto. Durante il travaglio, ha manifestato gravi sintomi di insufficienza respiratoria, culminati in un arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimazione durati circa un’ora, non c’è stato nulla da fare. I medici hanno tentato di salvare il neonato con un taglio cesareo, ma anche questo tentativo si è rivelato vano.

Il contesto sanitario

Questa tragedia solleva interrogativi sulla qualità delle cure e sulla gestione dei casi complessi in ospedale. Le autorità sanitarie sono chiamate a garantire che simili eventi non si ripetano, e che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare la vita delle madri e dei neonati. La comunità attende con ansia i risultati dell’autopsia e le conclusioni delle indagini, sperando che possano fornire risposte e giustizia per Andreea e il suo bambino.