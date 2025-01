Un tragico evento alla stazione di Tortona

Un episodio di violenza ha scosso la comunità di Tortona, in provincia di Alessandria, dove un giovane migrante di 19 anni, Ange Jordan Tchombiap, è stato accoltellato durante una rissa avvenuta alla stazione ferroviaria. La vittima, originaria del Camerun, è stata aggredita da un gruppo di individui che tentava di rubargli il monopattino elettrico sul quale stava viaggiando. Questo tragico evento non solo ha portato alla morte di un giovane, ma ha anche sollevato interrogativi sulla sicurezza e sul degrado che caratterizzano la zona.

La testimonianza del direttore del centro di accoglienza

Remo Grasso, direttore del centro di accoglienza di Isola S.Antonio, ha raccontato come il giovane fosse arrivato in Italia solo due mesi fa. “Ci ha avvertito un nostro collaboratore – ha dichiarato Grasso – Mentre passava vicino alla stazione, Ange è stato aggredito da chi cercava di rubargli il monopattino. Una coltellata l’ha colpito al petto, dall’ospedale ci hanno poi detto che era morto.” Queste parole evidenziano non solo la brutalità dell’aggressione, ma anche la vulnerabilità dei migranti che si trovano in situazioni precarie.

Il degrado della stazione di Tortona

Il direttore del centro di accoglienza ha anche sottolineato che la stazione di Tortona è da tempo teatro di episodi di degrado e insicurezza. “Purtroppo, tutti sanno che alla stazione di Tortona c’è da tempo una situazione di degrado”, ha concluso Grasso. Questo commento mette in luce un problema più ampio, che riguarda non solo la sicurezza dei migranti, ma anche quella di tutti i cittadini. La mancanza di controlli e la presenza di gruppi di delinquenti stanno creando un clima di paura e insicurezza, che deve essere affrontato dalle autorità competenti.