Un dramma inaspettato

Un tragico evento ha scosso la tranquillità di un’abitazione a Milano, dove un uomo di 52 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rientrato a casa dopo essere uscito, accasciandosi sul divano prima di morire. La scena ha destato immediatamente l’attenzione delle autorità, che hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze del decesso.

Ferite e indagini in corso

Dai primi accertamenti effettuati dagli agenti di polizia, l’uomo presentava due ferite da taglio: una lieve all’altezza del sopracciglio destro e una più profonda di circa 2 centimetri alla tibia destra, in prossimità di una vena varicosa. Quest’ultima ferita, a causa della significativa perdita di sangue, potrebbe aver causato un arresto cardiocircolatorio, portando alla morte dell’uomo. Tuttavia, le autorità non escludono la possibilità che la ferita mortale possa essere stata causata da un incidente, come una caduta accidentale.

Scena del crimine e prove raccolte

Non lontano dall’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto una chiazza di sangue e cocci di bottiglia di vetro anch’essi sporchi di sangue. Questi elementi potrebbero fornire indizi cruciali per la ricostruzione della dinamica dell’incidente. La Scientifica, insieme al medico legale e alla Squadra Mobile di Milano, sta conducendo accertamenti approfonditi per attribuire eventuali responsabilità e chiarire se si tratti di un omicidio o di un tragico incidente domestico. La comunità locale è in attesa di ulteriori sviluppi, mentre le indagini continuano a ritmo serrato.