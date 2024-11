Un tragico incidente domestico

La morte di Giovanbattista Austoni, avvenuta sabato scorso nel suo appartamento a Milano, ha scosso la comunità locale. L’uomo, 52 anni, è stato trovato privo di vita sul divano di casa, e le prime indagini hanno suggerito che si sia trattato di un incidente. L’autopsia, eseguita dal medico legale su incarico del pubblico ministero Enrico Pavone, ha confermato questa ipotesi, rivelando che la causa del decesso è stata una grave emorragia causata da una ferita alla tibia.

Le circostanze della tragedia

Secondo quanto ricostruito, Giovanbattista era rientrato a casa intorno alle 22 dopo aver fatto una breve uscita per acquistare una birra. Poco dopo il suo rientro, ha chiesto alla compagna di chiamare aiuto, ma è crollato sul divano prima che potesse ricevere assistenza. L’esame autoptico ha rivelato che la ferita alla tibia era in corrispondenza di una vena varicosa, da cui è fuoriuscito un abbondante quantitativo di sangue, portando rapidamente al decesso dell’uomo.

Un uomo stimato e rispettato

Giovanbattista Austoni era conosciuto non solo per il suo legame con una delle figure più rispettate nel campo della medicina, il padre Edoardo Austoni, primario di urologia e andrologia all’ospedale San Giuseppe, ma anche per la sua personalità affabile e il suo impegno nella comunità. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di tristezza tra amici e conoscenti, che ricordano l’uomo come una persona generosa e sempre pronta ad aiutare gli altri. La famiglia, colpita da questo tragico evento, ha chiesto rispetto per il loro dolore e per la privacy in questo momento difficile.