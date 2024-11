Un tragico incidente ferroviario

Il 4 novembre, una tragedia ha colpito la comunità di Borore, in provincia di Nuoro, quando Marinella Porcu, una donna di 50 anni, e il suo cane di taglia medio-piccola sono stati travolti da un treno sulla linea ferroviaria tra Abbasanta e Borore, precisamente al chilometro 136, nei pressi di Aidomaggiore, in provincia di Oristano. L’incidente è avvenuto intorno alle 21, mentre il convoglio viaggiava in direzione Cagliari.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Marinella Porcu avrebbe perso la vita nel tentativo di salvare il suo cane, che era finito sui binari. Poco prima dell’incidente, la donna aveva contattato un familiare per segnalare di essersi persa mentre passeggiava con il suo animale nelle campagne di Aidomaggiore. La tragedia si è consumata in un attimo: la donna è stata colpita sul fianco dal treno e, a causa dell’impatto, è stata scaraventata in una cunetta. Nonostante l’immediato intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e del personale del 118, per lei non c’era più nulla da fare.

La reazione della comunità

La notizia dell’incidente ha scosso profondamente la comunità di Borore. Il sindaco Alessandro Porcu ha espresso il suo cordoglio, dichiarando: “È una tragedia che sconvolge la nostra piccola comunità. Siamo addolorati e ci stringiamo attorno ai familiari, siamo vicini al loro dolore”. Gli agenti della polizia ferroviaria stanno attualmente indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, cercando di capire come sia potuto accadere un evento così drammatico.

Un richiamo alla sicurezza

Questo tragico evento solleva interrogativi sulla sicurezza delle aree ferroviarie e sull’importanza di prestare attenzione quando ci si trova vicino ai binari. La perdita di una vita umana, specialmente in circostanze così strazianti, mette in evidenza la necessità di una maggiore sensibilizzazione riguardo ai pericoli legati al transito ferroviario. È fondamentale che le autorità competenti valutino misure preventive per evitare che simili tragedie possano ripetersi in futuro.