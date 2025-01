Tragedia in montagna: tre escursionisti morti in valanga nel Verbano-Cusio-Os...

Un drammatico incidente in montagna

Una tragedia ha colpito il Verbano-Cusio-Ossola, dove tre escursionisti hanno perso la vita a causa di una valanga che li ha travolti mentre si trovavano sopra la località di Trasquera, nei pressi di Punta Valgrande. L’incidente è avvenuto in una giornata che, inizialmente, sembrava promettere bene per gli amanti della montagna, ma che si è trasformata in un incubo per il gruppo di cinque persone che stava affrontando il percorso.

Le vittime e i soccorsi

Le tre vittime facevano parte di un gruppo di escursionisti, mentre le altre due persone sono state fortunate e sono state soccorse in tempo. Queste ultime sono state trasportate in ospedale tramite elicottero, grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori. L’allerta è stata lanciata da uno scialpinista che ha assistito alla scena drammatica della valanga che ha colpito il gruppo. Le condizioni meteorologiche e la stabilità della neve sono state messe in discussione, ma non è ancora chiaro se le vittime fossero scialpinisti o ciaspolatori.

Interventi e indagini in corso

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i servizi di emergenza, tra cui l’elisoccorso del 118 proveniente da Borgosesia e la guardia di finanza. Le operazioni di soccorso sono state complesse, a causa delle condizioni del terreno e della neve. Le autorità locali stanno ora indagando per comprendere le dinamiche dell’incidente e per valutare eventuali responsabilità. Questo tragico evento riporta alla luce l’importanza di una corretta preparazione e di un’attenta valutazione delle condizioni ambientali prima di intraprendere escursioni in montagna, specialmente in periodi di instabilità meteorologica.