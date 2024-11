Un incidente tragico

Una tragedia si è consumata a Catanzaro, dove una bimba di sette anni è morta dopo essere caduta dalla finestra di una casa famiglia. La piccola si trovava nella struttura insieme alla madre, che stava affrontando un periodo di disagio mentale. L’incidente è avvenuto nel corso della mattinata, mentre madre e figlia si trovavano nella loro stanza. La bimba è precipitata dal secondo piano, riportando gravi traumi che non le hanno lasciato scampo.

Indagini in corso

Le autorità competenti, tra cui carabinieri e polizia di Stato, sono intervenute immediatamente per avviare le indagini necessarie a chiarire le dinamiche dell’incidente. Al momento, non sono state rese note le cause precise della caduta, ma gli inquirenti stanno esaminando ogni dettaglio per comprendere come sia potuto accadere un evento così drammatico. La casa famiglia, che ospita persone con disagio mentale, è ora al centro di un’inchiesta che potrebbe portare a importanti rivelazioni.

Il contesto della vicenda

La madre della bimba, ricoverata presso l’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, si è tolta la vita gettandosi dal quinto piano della struttura. Questo tragico gesto ha scosso profondamente la comunità locale, evidenziando la fragilità delle situazioni di disagio mentale e la necessità di un supporto adeguato per le famiglie in difficoltà. La vicenda ha sollevato interrogativi su come le strutture di accoglienza gestiscano tali situazioni e sulla sicurezza dei minori all’interno di queste strutture.