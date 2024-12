Un tragico incidente stradale

La notte scorsa, il Brindisino è stato teatro di un drammatico incidente stradale che ha portato alla morte di due giovani fidanzati, Francesco Giumentaro e Ilaria Gallone, rispettivamente di 25 e 24 anni. La coppia viaggiava a bordo di un’auto che, per motivi ancora da chiarire, ha impattato contro un guardrail nei pressi dello svincolo per la zona industriale di Francavilla Fontana, lungo la statale 7 che collega Taranto a Brindisi.

Intervento dei soccorritori

Nonostante i tempestivi soccorsi, i tentativi di rianimare i due giovani, estratti dalle lamiere dell’auto, sono stati vani. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Francesco, originario di Francavilla Fontana, e Ilaria, di Latiano, hanno lasciato un vuoto incolmabile nelle loro comunità.

Il lutto della comunità

La notizia della tragedia ha colpito profondamente le comunità di Francavilla Fontana e Latiano, dove i due giovani erano molto conosciuti. Il sindaco di Latiano, Mino Maiorano, ha espresso il suo cordoglio sui social, sottolineando il dolore per la perdita di un’altra giovane vita a causa di un incidente stradale. “Incredibile, la nostra comunità ancora in lutto per la perdita di un’altra ragazza a causa di un terribile incidente stradale. Un grande abbraccio pieno di solidarietà alla famiglia” ha scritto il sindaco, evidenziando il senso di smarrimento che ha colpito tutti.

Funerali e commemorazione

Le salme di Francesco e Ilaria sono state restituite alle famiglie, e i funerali si svolgeranno martedì 10 dicembre alle 15.30. La cerimonia per Francesco si terrà nella chiesa della Croce di Francavilla Fontana, mentre per Ilaria sarà celebrata nella chiesa del Sacro Cuore di Latiano. Questi eventi rappresenteranno un momento di grande commozione e unità per le comunità, che si riuniranno per onorare la memoria di due giovani che avevano ancora tanto da vivere.