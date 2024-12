Un incidente fatale durante un’escursione

Isak Andic, il noto imprenditore e fondatore del marchio di moda Mango, è tragicamente deceduto oggi a causa di un incidente avvenuto nelle grotte di Montserrat, in Catalogna. L’imprenditore, 71 anni, stava partecipando a un’escursione con la sua famiglia quando, per cause ancora da accertare, è scivolato precipitando nel vuoto da un’altezza di circa 150 metri. Il figlio di Andic è stato il primo a dare l’allerta ai servizi di emergenza, attivando le operazioni di soccorso.

Il ricordo di un imprenditore visionario

Isak Andic era conosciuto non solo per il suo successo imprenditoriale, ma anche per la sua passione per lo sport e la natura. La sua carriera è iniziata nel 1984 con l’apertura del primo negozio Mango a Barcellona, dando vita a un impero della moda che oggi conta migliaia di punti vendita in tutto il mondo. La sua visione strategica e il suo impegno hanno trasformato Mango in un marchio di riferimento nel settore della moda pret-a-porter. La notizia della sua morte ha colpito profondamente il mondo della moda e i suoi collaboratori, che lo ricordano come un leader ispiratore.

Le circostanze dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Andic si trovava in testa al gruppo familiare durante l’escursione quando è avvenuto l’incidente. I familiari hanno riferito di aver sentito un rumore di pietre franate e, purtroppo, hanno assistito alla caduta dell’imprenditore senza riuscire a intervenire. Le squadre di soccorso, giunte sul posto con elicotteri, hanno recuperato il corpo senza vita di Andic intorno alle , trasferendolo all’Istituto di medicina legale della Catalogna per l’autopsia.

Un’eredità duratura

La morte di Isak Andic lascia un vuoto incolmabile nel mondo della moda e tra i suoi collaboratori. Toni Ruiz, consigliere delegato di Mango, ha espresso il suo profondo cordoglio, sottolineando l’impatto che Andic ha avuto sull’azienda e sulla vita di coloro che hanno lavorato con lui. “La sua eredità riflette gli esiti di un progetto imprenditoriale segnato dal successo”, ha dichiarato Ruiz, evidenziando l’importanza dei valori umani e della leadership di Andic. La sua visione continuerà a ispirare le future generazioni di imprenditori e professionisti del settore.