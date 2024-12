Una Vigilia di Natale da incubo

Una Vigilia di Natale che avrebbe dovuto essere serena si è trasformata in un incubo per sette persone, tra cui alcuni bambini, bloccate a bordo delle loro auto in una tormenta di neve a Bocca della Selva, in provincia di Benevento. Le famiglie, in viaggio verso una struttura ricettiva a Campitello Matese, si sono trovate in difficoltà a causa di un navigatore che ha suggerito un percorso inadeguato, portandole su una provinciale non sicura.

Il dramma della neve e del ghiaccio

Arrivati nella zona al confine tra il Sannio e il Molise, le due Fiat Panda hanno cominciato a slittare, rimanendo bloccate nella neve profonda, circondate da ghiaccio e colpite da un vento gelido. La situazione è diventata critica, e i malcapitati hanno dovuto lanciare l’allerta per chiedere aiuto. La tormenta ha reso difficile l’intervento dei soccorsi, ma i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il luogo dell’incidente nonostante le avverse condizioni meteorologiche.

Il salvataggio all’alba

Alle prime luci dell’alba, i vigili del fuoco hanno finalmente messo in salvo tutti i membri delle famiglie intrappolate. L’operazione di soccorso, non priva di difficoltà, ha richiesto grande professionalità e determinazione. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite gravi, ma l’esperienza ha lasciato un segno profondo nei cuori di tutti i coinvolti. Questo episodio mette in luce l’importanza di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di seguire percorsi sicuri, specialmente durante i periodi festivi.