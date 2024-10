Tragico incidente a Bari, auto si ribalta sul lungomare: muore ragazzo di 18 anni

Nel corso della notte tra ieri e oggi, u tragico incidente è avvenuto a Bari, tra via Di Cagno Abbrescia e via Ballestrero, tra la spiaggia di Torre Quetta e quella di Pane e pomodoro. Ad avere la peggio è stato un ragazzino di soli 18 anni, che ha perso la vita. Altri 4 ragazzi sono rimasti gravemente feriti.

Bari, incidente nella notte: il sinistro

Le autorità competenti stanno ancora facendo gli accertamenti su quanto accaduto questa notte a Bari. la dinamica del sinistro non è ancora del tutto stata chiarita. Si sa però, che i 5 giovani stavano viaggiando all’interno di una Mini Cooper, quando questa all’improvviso è uscita di strada. Era circa l’1 di notte e l’auto, dopo aver perso aderenza sull’asflato si è ribaltata.

Bari, incidente nella notte: muore un ragazzo

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno estratto il corpo del 18enne, già deceduto, dalle lamiere dell’automobile distrutta. Per lui non c’era già più nulla da fare. Gli altri ragazzi sono stati trasferiti in ospedale, ricoverati in prognosi riservata.