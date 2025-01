Tragico incidente stradale a Magherno: un giovane perde la vita

Un tragico evento a Magherno

Questa mattina, un incidente stradale ha scosso la comunità di Magherno, un comune in provincia di Pavia, dove un giovane di 22 anni ha perso la vita. Il ragazzo si trovava sul sedile posteriore di un’auto, guidata da un amico di 25 anni, insieme a una ragazza di 20 anni. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma sembra che il veicolo sia uscito di strada, finendo in un canale.

Le conseguenze dell’incidente

Il tragico evento è stato segnalato da un cacciatore che si trovava nelle vicinanze. Gli operatori del 118 sono intervenuti prontamente, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: era già deceduto al momento dell’arrivo dei soccorsi. Gli altri due occupanti dell’auto sono stati trasportati d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia. Fortunatamente, i loro ferimenti sono stati giudicati non gravi, e sono stati collocati sotto osservazione in codice giallo, senza pericolo di vita.

Indagini in corso

La polizia stradale ha avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e prove per comprendere le cause che hanno portato a questo tragico evento. La comunità di Magherno è in lutto per la perdita di un giovane promettente, e si attende che le indagini possano fornire risposte a familiari e amici, ancora sotto shock per quanto accaduto.