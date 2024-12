Un tragico incidente nella notte tra il 6 e il 7 dicembre è avvenuto a Maser, nel Trevigiano. A perdere la vita nel drammatico schianto è stato il 29enne Luca Gazzola.

Tragico incidente in provincia di Treviso: muore 29enne

Il ragazzo, originario di Altivole, era a bordo della sua Mazda spider e stava percorrendo via Sacconi, quando l’auto avrebbe improvvisamente sbandato. Successivamente il ragazzo, costretto ad una sterzata improvvisa per evitare l’impatto con un’auto che si stava immettendo da una laterale, sarebbe finito contro un platano situato nelle vicinanze di un sottopassaggio. Per Luca non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa del violento impatto. Pochi istanti dopo l’incidente, inoltre, il veicolo avrebbe preso fuoco, rendendo così vano ogni possibile tentativo di soccorso immediato. Sul posto sono rapidamente intervenuti i volontari dei vigili del fuoco di Asolo, il Suem 118 e i carabinieri della Compagnia di Montebelluna.

Tragedia nel Bresciano: scende dall’auto e viene travolta

Sempre nella notte tra il 6 e il 7 dicembre, a perdere la vita in un altro incidente sarebbe stata una 27enne nel Bresciano. Secondo le informazioni trapelate, la ragazza stava percorrendo l’autostrada A35, quando, dopo aver urtato il guardrail, sarebbe scesa dalla sua vettura per poi essere travolta da un’altra macchina di passaggio. Nonostante i soccorsi, per la giovane purtroppo era ormai troppo tardi.