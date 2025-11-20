Trasporti: Lega, 'più sicurezza in treno e stazione grazie a Fs Security'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Grazie alla Polfer e al potenziamento di Fs Security, voluto con determinazione dal ministro Salvini, lavoriamo per ripristinare legalità e civiltà a bordo dei treni e nelle stazioni. Oggi, l’intervento alla stazione di Modena ne conferma l'...

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – "Grazie alla Polfer e al potenziamento di Fs Security, voluto con determinazione dal ministro Salvini, lavoriamo per ripristinare legalità e civiltà a bordo dei treni e nelle stazioni. Oggi, l’intervento alla stazione di Modena ne conferma l'efficacia, a tutela dei pendolari e dei viaggiatori onesti. Dalle ore 8:00 alle 13:00, sono stati monitorati 17 treni per un totale di 634 viaggiatori, con ben 68 persone allontanate".

​Così i senatori della Lega in commissione Trasporti, Tilde Minasi, Nino Germanà e Manfredi Potenti.

"Nello specifico, è stato necessario l’intervento della PolFer per un passeggero sprovvisto di titolo di viaggio che rifiutava di fornire le proprie generalità. Il soggetto ha opposto resistenza agli agenti ed è stato preso in consegna. Si tratta di un segnale chiaro: le regole vanno rispettate da tutti. Come parlamentari della Lega in commissione Trasporti, il nostro impegno è massimo affinché legalità e ordine siano la normalità nel trasporto pubblico nazionale", conclude.