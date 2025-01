Trasporti: Sarracino, 'da Fdi e Fi solidarietà a Salvini ma non a pendolari'

Trasporti: Sarracino, 'da Fdi e Fi solidarietà a Salvini ma non a...

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – "Oggi arriva, tardivamente, la solidarietà di Fratelli d'Italia e di Forza Italia a Salvini, il peggior ministro dei Trasporti della storia del Paese responsabile della debacle delle ferrovie italiane. Peccato che nessuno dei partiti di maggioranza trovi il tempo per solidarizzare con i pendolari e con i viaggiatori per i gravissimi disagi che anche oggi hanno colpito nell'ora di punta i collegamenti ferroviari, ancora una volta in tilt". Così il deputato e membro della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino.