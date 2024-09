Tre giovani di origine cinese sono tragicamente morti in un incendio che ha colpito un negozio a Milano.

Tre giovani di origine cinese sono tragicamente morti in un incendio che ha c...

Un incendio notturno in un negozio di prodotti cinesi situato in via Ermenegildo Cantoni, nella periferia nord-ovest di Milano, ha causato la morte di tre giovani cinesi, tra cui due fratelli di 17 e 19 anni e una donna di 24 anni. Cinque squadre di pompieri hanno lavorato tutta la notte per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'edificio.

