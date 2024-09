Tredici regioni sono in preallarme per condizioni meteorologiche avverse con temporali e raffiche di vento forti: è stata emessa un'allerta gialla.

Tredici regioni sono in preallarme per condizioni meteorologiche avverse con ...

Tredici regioni sono in preallarme per condizioni meteorologiche avverse con ...

Le condizioni meteorologiche in Italia si prevedono inquietanti, con l'arrivo di tempeste e intensificazione dei venti, soprattutto nelle zone adriatiche e del sud tirrenico. Il Dipartimento della Protezione Civile ha lanciato un avviso per condizioni meteorologiche sfavorevoli, prevedendo precipitazioni sparse o temporali nelle regioni adriatiche e tirreniche. Il 13 settembre è stato segnalato come giornata di allerta gialla per rischi meteo-idrografici in diverse regioni. Venti di burrasca da nord-ovest sulla Sardegna si estenderanno a Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, accompagnati da mareggiate sulle coste a rischio. Domani, sono previsti venti intensi da settentrione su Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige e la costa adriatica di diverse regioni.

La condizione meteorologica dell’Italia continua a essere inquietante, con l’arrivo di tempeste e intensificazione dei venti settentrionali, in particolare nelle zone adriatiche e nell’area meridionale tirrenica. In seguito al consenso con le regioni interessate, il Dipartimento della Protezione Civile ha lanciato un avviso concernente le condizioni meteorologiche sfavorevoli. Si prevedono precipitazioni sparse o diffuse in serata, con il carattere predominante di acquazzoni o temporali, particolarmente nelle regioni tirreniche di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

A partire dalle prime ore del giorno successivo, si prevedono precipitazioni sparse, in prevalenza rovesci o temporali, nelle regioni di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, principalmente nelle zone costiere. Questi fenomeni meteorologici saranno accompagnati da intensi rovesci, attività elettrica frequente, grandinate locali e forti raffiche di vento.

Sulla base delle previsioni meteorologiche, il 13 settembre è stato valutato come giornata di allerta gialla per possibili rischi meteo-idrografici nelle regioni della Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Umbria, Basilicata, Calabria e in alcune zone di Emilia-Romagna, Marche, Lazio e Sicilia.

Secondo l’avviso, si prevede che a partire da questa sera ci saranno venti di burrasca da nord-ovest sulla Sardegna, che si estenderanno successivamente a Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, accompagnati da mareggiate sulle coste vulnerabili. Dalla mattinata di domani, si prevede l’arrivo di venti da intensi a burrasca dai settori del nord su Liguria, Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige, con colpi di favonio nelle vallate, così come sulla costa adriatica di Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con mareggiate lungo le coste a rischio.