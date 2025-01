Un piano ambizioso per la sicurezza ambientale

Prosegue l’importante iniziativa della Giunta provinciale di Trento, che prevede l’installazione di 700 isole ecologiche e cassonetti anti-orso nelle aree più vulnerabili del territorio. Questo progetto, che richiederà un investimento complessivo di 4,3 milioni di euro, è parte di un piano pluriennale volto a garantire la sicurezza dei cittadini e a proteggere l’ambiente. Entro il 2025, il piano prevede l’installazione di questi dispositivi, con ulteriori implementazioni programmate fino al 2028.

Collaborazione tra enti e comunità locali

Il posizionamento dei nuovi cassonetti è promosso dal Servizio faunistico e dall’Agenzia per la depurazione della Provincia di Trento. Gli assessori Giulia Zanotelli e Roberto Failoni hanno sottolineato l’importanza di questo lavoro, che mira a rendere inaccessibili le fonti alimentari per i grandi carnivori, contribuendo così a una convivenza più sicura tra uomo e natura. La collaborazione con i Comuni e le Comunità locali è fondamentale per il successo di questa iniziativa, che ha già ricevuto il pieno supporto da parte delle autorità locali.

Investimenti e priorità per le aree vulnerabili

Il finanziamento provinciale per le aree classificate come priorità A ammonta a 1,8 milioni di euro, mentre per le aree di priorità B è previsto un investimento aggiuntivo di circa 2,5 milioni di euro entro il 2025. Ulteriori fondi, stimati in circa 2,5 milioni di euro, saranno destinati alle aree di priorità C nel 2026. Attualmente, sono già state installate 16 isole ecologiche semi-interrate nella zona della Paganella e della Valle dei Laghi, con un finanziamento di oltre 1 milione di euro da parte dell’Agenzia per la depurazione.

Interventi già in atto e futuri sviluppi

Nel corso del 2025, saranno completati gli ultimi interventi previsti per le aree di priorità A, che includono tre isole ecologiche e 180 gusci anti-orso, per un costo totale di 779.240 euro. Inoltre, nel 2024, sono stati installati 70 gusci anti-orso grazie a un precedente finanziamento della Giunta, e sono previsti ulteriori interventi a partire dall’anno prossimo. Queste azioni rappresentano un passo significativo verso la protezione dell’ambiente e la sicurezza delle comunità locali, dimostrando l’impegno della Giunta provinciale per un futuro sostenibile.