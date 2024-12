Le ordinanze del Comune per garantire un Capodanno sicuro e festoso in Piazza Unità d'Italia.

Fuochi d’artificio a Trieste: un tradizione da celebrare

Il Comune di Trieste ha annunciato con entusiasmo le modalità di celebrazione del Capodanno, un evento atteso da cittadini e turisti. Nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, la storica Piazza Unità d’Italia diventerà il palcoscenico di festeggiamenti indimenticabili, con un grande spettacolo di fuochi d’artificio. Le ordinanze emesse permetteranno l’accensione di materiale pirotecnico dalle ore 21 del 31 dicembre fino alle 2 del primo gennaio, escludendo però l’uso di petardi e simili, per garantire la sicurezza di tutti.

Accesso e controlli in Piazza Unità d’Italia

Per garantire un evento sicuro, l’accesso alla piazza sarà limitato a specifici varchi: via dell’Orologio, passo Fratelli Fonda Savio e i due varchi sulle rive antistanti la piazza. Dalle ore 20 del 31 dicembre fino alle 2.30 del primo gennaio, sarà vietato introdurre bevande in contenitori di vetro o lattina, oggetti contundenti e materiali pericolosi, come spray urticanti. Inoltre, il consumo di alcolici sarà vietato all’interno della piazza, e verranno effettuati controlli rigorosi per garantire il rispetto delle norme.

Divieti e misure di sicurezza

Le misure di sicurezza non si limitano solo all’accesso alla piazza. Anche nelle zone limitrofe, sarà vietato introdurre e consumare bevande in lattina o contenitori di vetro, con particolare attenzione al divieto di alcolici. L’introduzione e l’accensione di materiale pirotecnico saranno severamente vietate, per evitare incidenti e garantire un’atmosfera festosa e sicura. Queste misure sono state adottate per tutelare la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti, in un momento di festa e condivisione.