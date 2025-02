Sfruttavano il nome del ministro della Difesa Guido Crosetto per portare a termine maxi truffe telefoniche. Molti imprenditori sono caduti nella trappola, c’è anche chi ha versato 1 milione di euro. La procura di Milano ha aperta una indagine.

Truffa sfruttando il nome del ministro Crosetto: aperta un’indagine

La procura di Milano sta indagando su una maxi truffa telefonica. Diversi imprenditori sono stati infatti contattati a nome del ministro della difesa Guido Crosetto, o del suo staff, con richieste di ingenti somme di denaro. Un imprenditore avrebbe sborsato 1 milione di euro. L’indagine è stata affidata ai Carabinieri e coordinata dal pm Giovanni Tarzia e dal procuratore Marcello Viola.

Il ministro Crosetto: “Nessuno cada in trappola”

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha voluto commentare sui social quanto accaduto, invitando tutti a fare attenzione e a non cadere nella trappola: “Grave truffa a mio nome, nessuno cada in trappola. Uso questo mezzo per dare pubblicità a una grave truffa in corso. Un’assurda vicenda che inizia martedì con la chiamata di un amico, grande imprenditore, che mi chiede perché la mia segretaria avesse chiamato la sua per avere il suo cellulare. Gli dico che era assurdo, avendolo io, era impossibile. Verifico per sicurezza e mi confermano che nessuno lo ha cercato. Archivio la cosa. Dopo un’ora mi dicono che c’è un noto imprenditore, che non conosco, che vorrebbe mettersi in contatto con me. Autorizzo a dargli il mio cellulare. Mi chiama e mi racconta di essere stato chiamato da me e poi da un Generale e di aver effettuato un bonifico molto elevato a un conto che gli era stato dato dal Generale.” A questo punto Crosetto ha avvertito i Carabinieri e, inoltre, nei giorni successivi, il ministro è stato contattato da altri imprenditori che hanno ricevuto chiamate a nome suo.