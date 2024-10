Ieri, 5 ottobre, durante una delle ultime puntate di “Tu sì que vales”, Sabrina Ferilli è stata coinvolta in un divertente scherzo organizzato da Maria De Filippi, assieme al noto “disturbatore” Giovannino.

La situazione divertente è stata creata con l’aiuto di Francesco De Robertis, un concorrente che ha mostrato un antico servizio da caffè, di grande valore affettivo per la sua famiglia. Le cose hanno preso una svolta inaspettata quando De Robertis ha deciso di interpretare i fondi del caffè per rivelare ai giudici il loro futuro. Dopo aver fatto la lettura per Gerry Scotti, è giunto il momento per Maria De Filippi, ma Sabrina Ferilli, presente per supportare il concorrente, ha avuto un imprevisto.

Mentre trasportava il vassoio con le tazze, il manico si è rotto, facendo cadere due tazze preziose, frantumandole in mille pezzi.

Un ulteriore colpo di scena si è rivelato poco dopo: il tutto faceva parte di uno scherzo ben congegnato da Maria De Filippi e Giovannino. Sorpresa, Sabrina Ferilli ha esclamato: «Ma era uno scherzo? Non posso crederci…». Anche Luciana Littizzetto, che è stata coinvolta nel piano, ha commentato con ironia: «Ci ha fatto vivere un’angoscia incredibile. Siamo veramente dei sciocchi! Quando ha cominciato a piangere, ho avvertito un grande disagio».

Questo episodio dimostra ancora una volta il clima di leggerezza e divertimento tra i giudici di “Tu sì que vales”, con Maria De Filippi e Sabrina Ferilli pronte a mettersi alla prova in divertenti situazioni che il pubblico adora.