Tuffi: Mondiali, Bertocchi e Pellacani ottave nel sincro dai tre metri

Doha, 7 feb. – (Adnkronos) – Scendono giù dal podio iridato, non perdendo però ambizioni e fiducia in vista delle Olimpiadi di Parigi cui sono qualificate dallo scorso luglio. Sorridono comunque Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, che non in una delle loro migliori giornate, chiudono ottave con 260.28 punti la finale nel sincro da 3 metri che apre il pomeriggio della sesta giornata dei 21esimi Mondiali all'Hamad Aquatic Center di Doha. Subito a rincorrere la prova delle azzurre – bronzo mondiale a Fukuoka 2023 e vice campionesse europee in carica – già indietro dopo gli obbligatori, non venuti come sempre per un sincronismo non ottimale. Non mancano, comunque, spunti di interesse come l'ottimo triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (61.38), certamente non premiato dai giudici come avrebbe meritato. Vincono, confermandosi campionesse del mondo pur non dominando, le cinesi Chang Yeni e Chen Yani con 323.43 punti; argento alle australiane Maddison Keeney e Anabelle Smith, con 300.45 e il bronzo alle britanniche Yasmin Harper e Scarlett Mew Jensen con 281.70.