Ucraina: Bagnasco (Fi), 'Italia con Kiev, auspichiamo pace giusta'

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ci ha obbligati ad una riflessione rispetto alla concezione tradizionale di sicurezza e difesa comune dell’Unione europea a cui eravamo abituati e, più in generale, al ruolo che l’Europa è chiamata a svolgere oggi e in futuro non solo per difendere la sicurezza dei suoi cittadini e dei suoi confini, ma anche di fronte alle richieste di aiuto militare da parte dei Paesi vicini”. Così Roberto Bagnasco, deputato di Forza Italia, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sul decreto Ucraina.

“La pace che tutti ci auguriamo – ha proseguito – dovrà essere giusta ed equilibrata, ma non potrà definirsi tale una pace che non contempli la libertà per l’Ucraina. Il presidente Zelenskyj e il popolo ucraino sanno che l’Italia è con loro e sarà con loro in questa lunga battaglia per la conservazione della sovranità perché abbiamo il dovere di tutelare due principi essenziali della Carta delle Nazioni Unite: sovranità e integrità territoriale, ben riflessi nella recente dichiarazione finale dei leader del G20 a Nuova Delhi. Esprimiamo condanna, innanzitutto, per la situazione della sicurezza nella centrale nucleare di Zaporizhzhia".

"Dobbiamo continuare a sostenere gli sforzi dell’Aiea, l’Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che chiede di ispezionare i nuclei dei reattori e i depositi di combustibile nucleare esausto. Il rischio è un’altra Chernobyl. In secondo luogo, l’Italia condanna fermamente la decisione della Russia, dello scorso luglio, di porre fine all’Iniziativa sui cereali del Mar Nero. Questa decisione mette in pericolo la vita di milioni di persone in Africa, aumenta l’insicurezza alimentare e costringe centinaia di migliaia di persone ad abbandonare le proprie terre rischiando la vita nel disperato viaggio verso il Mediterraneo. Ancora, l’Italia condanna la Russia anche per l’attacco ai siti religiosi e culturali e per questo la ricostruzione dell’Ucraina sarà una delle massime priorità della Presidenza italiana del G7 di quest’anno. Sono certo che il nostro Paese lotterà sempre per la pace e sarà pronto a fare la sua parte, ovunque sia chiamato a farla, perché crediamo fortemente nella libertà che rappresenta il pilastro essenziale di una società che voglia definirsi davvero democratica”, ha concluso, annunciando il voto favorevole di Forza Italia.