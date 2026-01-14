Ucraina: Boccia, 'nostro impegno chiaro, governo lavori per ruolo più forte Ue'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Il contenuto della risoluzione del Pd sul nostro impegno per l’Ucraina è chiarissimo. Netta condanna dell’aggressione russa, diritto all’autodeterminazione dell’Ucraina, richiesta di un ruolo più forte dell’Europa. L’impianto è assolutamente coerente con quello che abbiamo sempre sostenuto. Sottolinea il salto di qualità dell’impegno europeo, in verità di Parigi e Berlino ma non di Roma.

Realismo e fermezza, difesa del diritto internazionale, rafforzamento del ruolo dell’Europa: su questo chiediamo al governo italiano un maggior impegno in tal senso, anche a tutela delle sedi multilaterali”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia intervenendo all’assemblea dei gruppi parlamentari del Pd in vista del voto sulle comunicazioni del ministro Guido Crosetto sull’impegno italiano per l’Ucraina.