Ucraina: Boccia (Pd), 'aiuti militari punto fermo impegno europeo, maggioranza litigiosa'

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – "Sì, certo, siamo favorevoli al proseguimento degli aiuti militari all’Ucraina nel 2026". "La caduta di Pokrovsk o Myrnohrad rappresenterebbe una svolta strategica. Le difese aeree influenzano l’equilibrio tattico e operativo. Che ci siano problemi seri nel governo ucraino è oggettivo, ma il sostegno è un punto fermo dell’impegno europeo". Così il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia, a Ping Pong su Rai Radio1.

"Nel governo lo scontro dà la fotografia di un condominio litigioso: Salvini a volte fa il portavoce di Mosca, Crosetto fa il ministro della Difesa, e Meloni tenta di tenerli insieme. È un puzzle con pezzi di scatola diversa", conclude.