Ucraina: Calenda a Salvini, 'tuo livello non ucraini ma cocainomani pluricondannati'

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – "Matteo, tu non devi parlare degli ucraini, non sono al tuo livello. Il tuo livello e’ quello dei nazisti cocainomani pluricondannati, che fai entrare nei Ministeri". Lo scrive Carlo Calenda sui social replicando alle affermazioni di Matteo Salvini sull'Ucraina.