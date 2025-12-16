Ucraina: Calenda, 'come fa a non preoccupare Meloni sintonia Salvini-Russia?'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "La sintonia tra Salvini e gli esponenti russi non è una novità e conferma quello che sappiamo e cioè che Salvini è un alleato di Putin. Lo è il suo partito, lo è lui, e non si capisce come questo non preoccupi la presidente ...

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – "La sintonia tra Salvini e gli esponenti russi non è una novità e conferma quello che sappiamo e cioè che Salvini è un alleato di Putin. Lo è il suo partito, lo è lui, e non si capisce come questo non preoccupi la presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri". Lo scrive sui social Carlo Calenda.