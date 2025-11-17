Ucraina: Cremlino, 'incontro Putin-Trump possibile, auspichiamo presto'

Mosca, 17 nov. (Adnkronos) - Un incontro tra i presidenti russo e statunitense Vladimir Putin e Donald Trump è possibile, non appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov durante un briefing, aggiungendo che Mosca è inter...

Mosca, 17 nov. (Adnkronos) – Un incontro tra i presidenti russo e statunitense Vladimir Putin e Donald Trump è possibile, non appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov durante un briefing, aggiungendo che Mosca è interessata a che ciò avvenga il prima possibile e sottolineando la necessità di una meticolosa preparazione dell'incontro.

"Non appena questa preparazione sarà completata e le condizioni per il vertice saranno soddisfatte, speriamo che questo abbia luogo", ha osservato. "È difficile prevedere quando si verificheranno queste condizioni – ha detto Peskov – Anche se, naturalmente, siamo tutti interessati a che queste condizioni si verifichino il prima possibile".