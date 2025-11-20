Ucraina: Gb, 'solo suo popolo può determinare il proprio futuro'

Londra, 20 nov. (Adnkronos) - "Solo il popolo ucraino può determinare il proprio futuro". Lo ha detto un portavoce del primo ministro britannico Keir Starmer dopo che Stati Uniti e Russia hanno elaborato un piano di pace per l'Ucraina che implicherebbe la cessione di territorio...

Londra, 20 nov. (Adnkronos) – "Solo il popolo ucraino può determinare il proprio futuro". Lo ha detto un portavoce del primo ministro britannico Keir Starmer dopo che Stati Uniti e Russia hanno elaborato un piano di pace per l'Ucraina che implicherebbe la cessione di territorio da parte di Kiev e il ridimensionamento del suo esercito.

"Condividiamo il desiderio del presidente Trump di porre fine a questa guerra barbara – ha affermato il portavoce – La Russia potrebbe farlo domani ritirando le sue forze e ponendo fine alla sua invasione illegale , ma invece Putin continua a inviare una raffica di missili e droni in Ucraina, distruggendo la vita di ucraini innocenti, compresi bambini e anziani".

"Accogliamo con favore tutti gli sforzi volti a garantire una pace giusta e duratura per l'Ucraina – ha detto ancora – Abbiamo più volte ribadito che solo il popolo ucraino può determinare il proprio futuro. Nel frattempo, continueremo a sostenere l'Ucraina e a fare in modo che disponga delle attrezzature e delle risorse militari necessarie per difendersi da una aggressione continua".