Ucraina: Kiev, 'abbattuto aereo spia militare russo'

Kiev, 24 feb. (Adnkronos) – L'Ucraina afferma di aver abbattuto un aereo spia militare russo A-50. Il velivolo – hanno riferito fonti militari ucraine – sarebbe stato colpito tra le città russe di Rostov sul Don e Krasnodar, a oltre 200 chilometri dalla linea del fronte e i servizi di emergenza avrebbero trovato frammenti di aerei nel distretto di Kanevskoy e spento un violento incendio.

La Russia non ha commentato la dichiarazione di Kiev. Il capo dell'aeronautica militare ucraina Mykola Oleshchuk ha ringraziato il suo servizio e l'intelligence militare per aver contribuito ad abbattere l'aereo – un velivolo di rilevamento radar a lungo raggio – sottolineando si Telegram che l'attacco ha coinciso con la festività militare russa della 'Giornata dei Difensori della Patria'.

Un video condiviso online mostra il momento in cui l'aereo sembra essere stato abbattuto in aria, così come le enormi fiamme e il fumo denso e scuro che sembrano sollevarsi dopo l'incidente. Le autorità di emergenza di Krasnodar hanno successivamente affermato che un aereo si era schiantato vicino al villaggio di Trudovaya Armenia, nel distretto di Kanevskoy, e che l'incendio era stato successivamente spento, senza fornire ultriori dettagli.