Ucraina: Magi, 'in piazza per Kiev contro piano Trump-Putin, governo confuso'

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – "È importante essere qui oggi con la comunità ucraina accanto a Kiev, perché sono le ore in cui si decide il futuro non solo di un'Ucraina libera e sovrana ma anche del futuro della sicurezza dell'intera Europa: il piano di Trump non è un piano di pace, è un atto di forza, ed è un piano che prepara la conquista futura.

Un piano che recepisce sostanzialmente tutti i punti voluti e desiderati dalla Russia e al contempo disarma l'aggredito: è ovvio che su questa base sia irricevibile e c'è non solo da sperare ma c'è da impegnarsi e da mobilitarsi perché i principali paesi europei in queste ore riescano ad avviare un negoziato che lo modifichi profondamente e radicalmente”. Lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Magi, in Piazza dell’Esquilino a Roma alla manifestazione per l’Ucraina.

“Per quanto riguarda il governo italiano, abbiamo sentito come al solito voci diverse e discordanti tra Tajani e Salvini, entrambi vicepresidenti del Consiglio. Meloni professa ottimismo, però noi non capiamo cosa c'è da essere ottimisti nel momento in cui il rischio è che si ridia alla Russia un ruolo di player internazionale al pari degli Stati Uniti e si releghi l'Europa a spettatrice di una questione che riguarda direttamente la sua sicurezza”, ha concluso Magi.